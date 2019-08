De schouw op de Brunssummerheide, waarin belangrijke plekken in de zaak-Nicky Verstappen worden bezocht, is dinsdag om 10.00 uur van start gegaan. Jos B. zal samen met de rechters en een delegatie van het Openbaar Ministerie (OM) naar onder meer de locatie waar het elfjarige kind in 1998 dood werd aangetroffen gaan.

Het gebied op de heide is maandagavond compleet 'schoongeveegd' door de politie en op slot gegaan: niemand mag het gebied waarin B. zich bevindt nog betreden, afgezien van de groep van 25 man die deelneemt aan de schouw.

Deze groep bestaat uit onder meer de rechtbank, het OM, B. en zijn advocaat Gerald Roethof en de nabestaanden van de elfjarige jongen. Zij worden vergezeld door woordvoerder van de familie, Peter R. de Vries, die dinsdagochtend zegt dat het een beladen dag voor de familie Verstappen is: "Niet alleen terug op de locatie waar zij hun Nicky verloren, maar ook staan zij weer oog in oog met de man die zij daar verantwoordelijk voor houden."

Het doel van de schouw is voor de zaak belangrijke scenario's doorlopen. Een van de belangrijkste vragen: kan het DNA van B. op een andere manier dan het OM nu denkt (bijvoorbeeld doordat hij bezweet heeft rondgefietst) op de elfjarige jongen terecht zijn gekomen? Er zijn 21 DNA-sporen van B. op het kind gevonden, waarvan het merendeel op het ondergoed van Nicky.

Groep legt afstand van 5 kilometer af

De groep zal een route van ongeveer 5 kilometer over de heide afleggen. Zo werd er niet alleen naar de vindplaats van het lichaam van het kind gekeken, maar ook naar waar het zomerkamp waar Nicky verbleef plaatsvond.

Ook loopt de groep naar de locatie waar leden van de marechaussee B. staande hielden nadat ze hem, nadat het lichaam van Nicky was gevonden, zagen fietsen op de heide. Zij noteerden destijds zijn naam omdat ze het verdacht vonden dat hij zich daar ophield.

Veel veranderd in 21 jaar tijd

Hoewel de heide niet meer hetzelfde is als 21 jaar geleden, vindt de rechtbank het nog steeds een meerwaarde om de locaties te bezoeken en zo een beter beeld te krijgen van hoe deze zich tot elkaar verhouden.

"Daarbij speelt mee dat er foto's beschikbaar zijn van hoe de situatie destijds was en die dus vergeleken kunnen worden met de huidige situatie", aldus de rechtbank Limburg.

Media mogen, net als publiek, niet aanwezig zijn. Hierover was een kort geding aangespannen omdat de media meer openheid wilden over wat er op de heide plaatsvindt. Dat kort geding werd verloren.

De voorbereidingen voor de schouw op de Brunssummerheide. (Foto: Pro Shots)

Dinsdag ook een zitting in de zaak

Als de schouw is afgelopen, zal een niet-inhoudelijke zitting in de zaak van start gaan. De streeftijd is 14.30 uur. Dan zal ook kort worden verteld wat er is gebeurd op de heide.

B. heeft zijn betrokkenheid bij de zaak altijd ontkend en zegt later met een verklaring te komen. Het is niet bekend of dit op dinsdag zal gebeuren.