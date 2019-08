Het legaliseren van de productie en het gebruik van cannabis zou niet leiden tot minder drugscriminaliteit, concludeert een delegatie van de Nederlandse politie na een werkbezoek aan Canada. Nederland kijkt vaker hoe het Noord-Amerikaanse land drugscriminaliteit bestrijdt, schrijft de Volkskrant dinsdag.

Een van de belangrijkste redenen dat het legaliseren niet zou werken is omdat op de zwarte markt de prijs van hennep veel lager ligt, doordat criminelen geen rekening hoeven te houden met de belasting.

Het zou gaan om twee tot drie euro's per gram cannabis. De schattingen over de illegale omzet in Canada lopen uiteen van 2,3 tot 3,4 miljard euro.

In oktober 2018 legaliseerde Canada cannabis. Dat was toen een van de belangrijke verkiezingsbeloftes van premier Justin Trudeau. Hij vond dat de al bijna honderd jaar oude wetgeving niet meer effectief was.

Nu wordt in het land de cannabis geproduceerd door privébedrijven die daarvoor een vergunning nodig hebben. De levering aan cannabiswinkels wordt uitgevoerd door overheidsorganisaties. Winkels kunnen in handen zijn van particuliere ondernemers en opnieuw de overheid.

"Qua criminaliteit zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat het nieuwe cannabissysteem de criminelen de wind uit de zeilen heeft genomen", concludeert bestuurskundige Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University en lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie.

Deel van legale cannabis komt alsnog op illegale markt terecht

"Voorlopig is het nog een grote vraag of het legale systeem in Canada opgewassen zal zijn tegen de macht en de omvang van het illegale systeem." Een deel van de legale cannabis zou alsnog illegaal geproduceerd zijn of "via een achterdeur" naar de illegale markt gaan, aldus Tops.

In Nederland staat een experiment met legale hennep nog in de kinderschoenen. Zesentwintig gemeenten hebben zich aangemeld voor de proef, waarvan er zes tot tien worden gekozen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven hebben zich niet beschikbaar gesteld. Over twee jaar zou de legaal geteelde wiet in de coffeeshops moeten liggen.