In een industriepand op de Doklaan in Rotterdam-Zuid is maandag rond 17.22 uur een zeer grote brand uitgebroken, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in gesprek met NU.nl. De nabijgelegen Maastunnel is in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer.

Meerdere blusvoertuigen zijn uitgerukt naar het industrieterrein.

De brand woedt in een metaalrecyclingbedrijf en gaat gepaard met veel rookontwikkeling. De brandweer raadt mensen die last hebben van de rook aan om ramen en deuren te sluiten.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Motorverkeer kan omrijden via de Erasmusbrug, de Willemsbrug of de Brienenoordbrug.