De zeer grote brand die maandag woedde in een industriepand op de Doklaan in Rotterdam-Zuid is onder controle. De nabijgelegen Maastunnel is vanwege de brand in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer.

De eerste melding over de brand kwam rond 17.22 uur binnen bij de hulpdiensten. Meerdere blusvoertuigen rukten uit naar het industrieterrein in de wijk Charlois. De brand woedde in metaalrecyclingbedrijf Van Leeuwen en ging gepaard met veel rookontwikkeling. Dit zorgde mogelijk voor stankoverlast.

Ambulancepersoneel behandelde twee personen die te veel rook hadden geïnhaleerd. Een van hen werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Omwonenden die last hadden van de rook, werd aangeraden ramen en deuren te sluiten.

De brandweer meldde omstreeks 21.02 uur bezig te zijn met afblussen.

Vanwege geplande werkzaamheden gaat de Maastunnel pas dinsdag 6.00 uur weer open voor autoverkeer. Er kan omgereden worden via de Erasmusbrug, de Willemsbrug of de Brienenoordbrug.