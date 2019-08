Eindhoven kampt maandag met de derde regionale hittegolf van dit jaar. Maandagochtend werd al een temperatuur van 30 graden gemeten in de stad, meldt Weerplaza maandag.

Eindhoven is de eerste locatie in Nederland waar maandag een regionale hittegolf is gemeten. De verwachting is dat andere locaties in Brabant en delen van Overijssel, Gelderland en Noord-Limburg later op de dag zullen volgen.

De temperatuur kan maandag in het hele land oplopen tot 32 of 33 graden. Dinsdag volgt waarschijnlijk een landelijke hittegolf, de tweede van dit jaar. Ook op woensdag blijft het warm. Donderdag wordt het hooguit nog 20 tot 24 graden, aldus Weerplaza.

Volgens het weerbureau komt het zelden voor dat er in hetzelfde jaar twee landelijke hittegolven worden gemeten. Sinds 1901 is dit drie keer eerder voorgekomen, namelijk in 1941, 2006 en 2018.

Code geel en Nationaal Hitteplan van kracht

Vanwege de aanhoudende hitte geldt sinds zaterdag code geel en het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Beide zijn tot en met woensdag van kracht.

Met het hitteplan wordt gewaarschuwd voor de risico's die de hitte met zich kan meebrengen. Mensen worden daarnaast opgeroepen op elkaar te letten, met name op ouderen, baby's, chronisch zieken en andere kwetsbare groepen.