Bij de schouw op de Brunssummerheide in de zaak-Nicky Verstappen mogen definitief geen journalisten aanwezig zijn, heeft de rechtbank in Den Haag maandag besloten in het kort geding dat verschillende media hadden aangespannen tegen de rechtbank in Limburg.

De rechtbank in Limburg, die de zaak tegen verdachte Jos B. behandelt, wil uit vrees voor wanorde niet dat de pers aanwezig is bij de schouw. De rechter in Den Haag zegt niet degene te zijn die het oordeel van de Limburgse strafrechter ter discussie kan stellen.

Onder meer NU.nl, RTL Boulevard, de NOS en persbureau ANP hadden het kort geding aangespannen, omdat een zitting in principe openbaar zou moeten zijn. De partijen hadden voorgesteld namens alle media één camera te sturen. De kunnen dan door de verschillende mediaorganisaties gebruikt worden.

Ook zouden afspraken gemaakt kunnen worden over specifieke punten waar de persoon met de camera kan gaan staan, zodat hij of zij niet in de weg loopt.

Advocaat van Jos B. had zich aangesloten in kort geding

De advocaat van B., Gerald Roethof, had zich in het kort geding als eisende partij aangesloten. Ook hij wilde dat de journalisten aanwezig konden zijn bij de schouw, zodat er objectief verslag van kon worden gedaan. De nabestaanden van de elfjarige jongen hebben eerder ook laten weten geen bezwaar te hebben tegen de aanwezigheid van een camera.

De schouw is een soort zitting, maar dan op een andere locatie. Het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) hekelden dan ook het feit dat journalisten nu geweerd worden.

De rechters zullen dinsdagochtend samen met B. en het Openbaar Ministerie (OM) belangrijke plekken in de zaak-Nicky Verstappen bezoeken, waaronder de plek waar het lichaam van het kind in 1998 is gevonden.

Dinsdag niet-inhoudelijke zitting in de zaak

Dinsdagmiddag na de schouw is ook een niet-inhoudelijke zitting in de zaak. Dan wordt een samenvatting gegeven van wat er die ochtend op de heide is gebeurd.

B. is precies een jaar geleden opgepakt op verdenking van het misbruiken en om het leven brengen van Nicky in 1998. Zelf ontkent hij betrokkenheid bij de zaak.

Er zijn 21 DNA-sporen van de verdachte gevonden op de kleding van de jongen. Het overgrote deel zat op de onderbroek van het kind. Deze sporen zorgden ervoor dat B. na een klopjacht in Spanje kon worden opgepakt.