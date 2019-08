In Nederland is er tussen 1996 en 2005 ruim 60.000 hectare aan woonwijken, werkterreinen en infrastructuur bijgekomen. Dat ging vooral ten koste van landbouwgrond, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2015 was 493.000 hectare in Nederland bebouwd gebied, tegen ruim 433.000 hectare in 1996. 15 procent van Nederland was in 2015 versteend gebied.

De nieuw bebouwde terreinen bestaan vooral uit woonwijken (47 procent), bedrijven (43 procent) en infrastructuur (10 procent). Ruim 75 procent van die nieuw bebouwde terreinen bestond voorheen uit landbouw.

In 34 gemeenten was in 2015 meer dan de helft van het grondgebied bebouwd. Westland (76 procent) en Capelle aan den IJssel (64 procent) zijn uitschieters wat dat betreft.

CBS-econoom Cor Pierik die betrokken was bij dit onderzoek, zegt in een interview met de Volkskrant dat er "gemiddeld tussen de honderd en honderdvijftig boeren het veld moeten ruimen, letterlijk en figuurlijk" als Nederland in het huidige tempo doorgaat met verstening.

Toch hoeft dat volgens hem geen groot probleem te zijn. "De keerzijde is natuurlijk dat er ook veel boerenbedrijven zijn waar geen bedrijfsopvolger is, en dat voor sommige boerenbedrijven het helemaal niet slecht uitkomt als de gemeente langskomt om grond te kopen."