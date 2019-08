De vijf mannen die mogelijk betrokken zijn bij de dood van een 32-jarige man uit Assen zijn weer op vrije voeten, meldt de politie zondagavond. De vijf personen zouden de man zaterdag hebben aangevallen in een speeltuin, omdat ze hem hadden gelinkt aan een zedendelict waar een vierjarig meisje bij betrokken was. Uit politieonderzoek blijkt dat het vijftal de man niet heeft mishandeld.

De politie ontving zaterdag een melding over een zedendelict waar de 32-jarige man bij betrokken zou zijn geweest. De vader van het meisje zou hem daarop hebben aangesproken waarna een worsteling ontstond.

Beiden kwamen ten val en gealarmeerde omstanders hielden de man tegen de grond. Toen agenten ter plaatse waren, bleek hij te zijn overleden, aldus de politie. Maandag vindt een autopsie plaats om de doodsoorzaak vast te stellen.

Meerdere media schrijven dat de overleden man een hovenier was en niet kon horen of spreken. Maar de politie heeft nog geen verdere informatie over de identiteit van de overleden man vrijgegeven.

Politie ziet geen reden om mannen langer vast te houden

De mannen van 27, 36, 38, 46 en 54 jaar zaten sinds zaterdag vast, maar de politie ziet geen verdere reden om het vijftal momenteel vast te houden. Agenten doen verder onderzoek naar de worsteling en het mogelijke zedendelict.

De burgemeester Marco Out van Assen was zaterdag lang in de woonwijk Peelo waar het incident plaatsvond. Out zegt dat het incident "grote impact" heeft op de wijk. "Het is nu ontzettend belangrijk dat de politie helder krijgt wat er precies is gebeurd", zegt hij. "Daar werken nu dan ook heel veel mensen aan."