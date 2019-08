In De Bilt is het zondag 31,3 graden geworden waarmee het de warmste 25 augustus ooit gemeten is. Het oude record dateert uit 2001, toen werd het 31,1 graden. Dit melden Weeronline en Weerplaza.

Het is al het twaalfde officiële datum-warmterecord dit jaar. In februari werden viermaal recordtemperaturen gemeten, in juni gebeurde dat drie keer en in juli opnieuw vier keer. Die maand was wereldwijd de heetste maand ooit gemeten, blijkt uit cijfers van C3S, de klimaatveranderingsdienst van de Europese Unie.

Ook de komende dagen blijft het nog tropisch warm met temperaturen tussen de 30 en 32 graden. Pas vanaf donderdag ontstaan er weer buien en zal de hitte langzaam verdwijnen. Sinds zaterdag geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Het RIVM kwam zondag ook met een waarschuwing voor smog in Zuid- en Midden-Nederland. De luchtkwaliteit in die delen van het land zou "slecht" zijn.