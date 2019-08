In een vermoedelijk drugslaboratorium in een woning in Rotterdam zijn zondagmiddag een dode en een gewonde man aangetroffen, zegt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl.

De dode man was zondagochtend als vermist opgegeven. Een bekende van de man vermoedde dat hij verbleef in een woning aan de Louise de Colignylaan in de wijk Kralingen. Toen zij de mannen daar aantrof, werd de politie gealarmeerd.

De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden.

De politie vond in de woning een onbekende hoeveelheid drugs. Het is niet bekend om wat voor drugs het gaat.

Mogelijk werden de twee mannen onwel door de dampen in het pand. De brandweer is ter plaatse om metingen op gevaarlijke stoffen in de woning te verrichten.