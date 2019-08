De politie is zondag zichtbaarder aanwezig in de woonwijk Peelo in Assen, waar zaterdag in een speeltuin een man om het leven kwam.

De man werd aangevallen door vijf personen omdat ze hem verdachten van het uitvoeren van onzedelijke handelingen met een vierjarig meisje.

De politie zegt hulp te willen bieden aan buurtbewoners. "We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen leven bij de bewoners van de wijk", aldus een woordvoerder van de politie.

De burgemeester van Assen Marco Out is zaterdag lang aanwezig geweest op de plek waar het incident plaatsvond. Out zegt dat het incident "grote impact" heeft op de buurt. "Het is nu ontzettend belangrijk dat de politie helder krijgt wat er precies is gebeurd", zegt hij. "Daar werken nu dan ook heel veel mensen aan."

Uit gesprekken met aanwezigen is duidelijk geworden dat veel wijkbewoners erg zijn geschrokken, aldus Out. "Door het mooie weer zaten veel mensen buiten. Ik weet niet hoeveel mensen het incident daadwerkelijk hebben gezien, maar er is nogal geschreeuwd, dus velen hebben het gehoord."

Overledene is 32-jarige man uit Assen

De man die zaterdag om het leven kwam is een 32-jarige man uit Assen. De vijf mannen die wegens het incident zijn aangehouden, zitten nog altijd vast. Het gaat om mannen van 27, 36, 38, 46 en 54, allen ook afkomstig uit de Drentse hoofdstad.

De man werd zaterdag in een speeltuin aan de Iemstukken door de vijf mannen aangevallen. Hij overleed ter plekke. Volgens de politie waren de vijf op de man afgegaan omdat ze hem verdachten van een zedendelict.

De politie kreeg tegen 13.00 uur een melding over een man op het veldje die onzedelijke handelingen zou uitvoeren met een vierjarig meisje.

Onderzoek naar meldingen over wijk Assen

De politie onderzoekt of er al eerder meldingen zijn binnengekomen over kinderen die werden lastiggevallen in de wijk Peelo in Assen.

In de wijk wordt gesproken over eerdere incidenten die vorig jaar en in 2016 plaatsvonden. "We gaan hier heel serieus naar kijken en moeten dan onderzoeken of er mogelijk een verband is met de man die is overleden", aldus een politiewoordvoerder.