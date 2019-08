Een 23-jarige vrouw in de Noord-Brabantse plaats Neerlangel is zaterdag overleden, nadat ze in de Maas werd overvaren door een waterscooter. Vermoedelijk had de bestuurder haar niet gezien.

Het is nog niet duidelijk wat de vrouw uit Deursen-Dennenburg in het water deed. Een woordvoerder van de politie Oost-Brabant kan niet vertellen of ze in de Maas aan het zwemmen was.

Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur ter hoogte van de Maasdijk. Nadat het slachtoffer zwaargewond uit het water werd gehaald, werd ze tevergeefs gereanimeerd door de gealarmeerde hulpdiensten.

De politie doet onderzoek naar het ongeval in Neerlangel, onderdeel van de gemeente Oss. De bestuurder van de waterscooter, een 33-jarige man uit Beneden-Leeuwen, is aangehouden en verhoord op het politiebureau.