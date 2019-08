René Graafsma, de vader van het zestienjarige meisje dat in 2015 overleed toen zij onder een trein kwam, zit zaterdag op het politiebureau in Hilversum om een gesprek af te dwingen. Hij heeft het vertrouwen opgezegd in het tweede forensisch onderzoek naar de doodsoorzaak van zijn dochter, omdat er volgens hem fouten zijn gemaakt.

Dascha kwam in november 2015 onder een trein tussen Hilversum en Hollandsche Rading. Het Openbaar Ministerie (OM) constateerde destijds dat het meisje vermoedelijk zelfmoord had gepleegd.

De familie geloofde dat niet en beschuldigde de politie en het OM van onzorgvuldig onderzoek. De nabestaanden van het meisje zetten daarna een particulier onderzoek op. Naar aanleiding hiervan heeft het OM in Utrecht besloten een nieuw forensisch onderzoek in te stellen.

Graafsma bleef in 2018 al meerdere dagen op het politiebureau omdat hij de laatste camerabeelden van zijn dochter in handen wilde krijgen. Na deze actie mocht hij de beelden bekijken, maar er niet over beschikken.

Volgens het particulier onderzoek zou Graafsma niet alle camerabeelden hebben ingezien rond de plek waar zijn dochter overleed, terwijl hij hier wel om heeft verzocht. De politie zegt echter dat hij wel alle camerabeelden heeft bekeken.

Graafsma zegt het vertrouwen op omdat er volgens hem in het nieuwe onderzoek opnieuw fouten zijn gemaakt. Hij krijgt een gesprek voor maandag aangeboden, maar wil per se iemand spreken op zaterdag.

OM zet onderzoek 'hoe dan ook' door

Het OM vindt het jammer dat Graafsma geen vertrouwen heeft in het tweede onderzoek.

"We vinden het vervelend en jammer dat we het via de media moeten vernemen. Maar de second opinion gaat hoe dan ook door en op grond daarvan wordt bekeken of het onderzoek wordt heropend", aldus een woordvoerder van het OM.

Bij de second opinion wordt gekeken naar de wijze waarop het meisje om het leven is gekomen. De discussie over de camerabeelden speelt hierbij volgens het OM geen rol.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 of 113.nl.