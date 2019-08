Een man is zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een mishandeling in Assen. Volgens de politie waren vijf omwonenden op de man afgegaan omdat ze hem verdenken van een zedendelict. Het vijftal is opgepakt.

De mishandeling vond plaats in een speeltuintje aan de Iemstukken, een straat in een woonwijk. De politie kreeg tegen 13.00 uur een melding over een man op het veldje die onzedelijke handelingen zou uitvoeren met een kind.

Agenten gingen af op de melding, maar inmiddels bleken ook vijf mannen uit de omgeving ernaartoe te zijn gerend. De mishandelde man, een Assenaar, werd vervolgens tevergeefs gereanimeerd.

De vijf mannen zijn kort na aankomst van de politie aangehouden en zitten vast voor verhoor. De politie onderzoekt nu wat er tussen de vijf en het slachtoffer is voorgevallen, maar ook bekijkt ze de melding van het mogelijke zedendelict.

In het onderzoek naar de gebeurtenissen in de wijk Peelo spreekt de politie met omwonenden en getuigen. Ook wordt in de omgeving sporenonderzoek gedaan.

Burgemeester Marco Out van Assen laat zich zaterdagmiddag bijpraten door de politie. Hij zal daarna "zeker poolshoogte" gaan nemen bij het speeltuintje, zegt een woordvoerder van de gemeente.