Een man is zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een mishandeling in Assen. Volgens de politie waren vijf omwonenden op de man afgegaan omdat ze hem verdenken van een zedendelict. Het vijftal is opgepakt.

De mishandeling vond plaats in een speeltuin aan de Iemstukken. De politie kreeg tegen 13.00 uur een melding over een man op het veldje die onzedelijke handelingen zou uitvoeren met een vierjarig meisje.

Agenten kwamen op de melding af, maar inmiddels bleken ook vijf mannen uit de omgeving ernaartoe te zijn gerend. Er ontstond volgens de politie een schermutseling. Op het slachtoffer, een Assenaar, lagen vijf mannen. Hij werd tevergeefs gereanimeerd door agenten.

De vijf mannen zijn aangehouden en zitten vast voor verhoor. Een woordvoerder van de politie meldt op dit moment geen uitspraken te doen over de identiteit van het vijftal.

Onderzoek naar mishandeling en melding zedendelict

De politie onderzoekt nu wat er tussen de zes mannen is voorgevallen, maar bekijkt ook de melding van het mogelijke zedendelict. Details over het vermeende delict zijn niet bekendgemaakt.

Het vierjarige meisje bevindt zich in een vertrouwde omgeving, aldus de woordvoerder. Met behulp van specialisten probeert de politie erachter te komen of het kind iets is overkomen.

In het onderzoek naar de gebeurtenissen in de woonwijk Peelo spreekt de politie met omwonenden en getuigen. Ook wordt in de omgeving sporenonderzoek gedaan.

Burgemeester Out heeft wijk bezocht

Burgemeester Marco Out van Assen heeft de wijk bezocht, waar hij zich heeft laten bijpraten door de politie en in gesprek is gegaan met bewoners. "Het is nu ontzettend belangrijk dat de politie helder krijgt wat er precies is gebeurd", zegt hij. "Daar werken nu dan ook heel veel mensen aan."

Uit gesprekken met aanwezigen is duidelijk geworden dat veel wijkbewoners erg zijn geschrokken, aldus Out. "Door het mooie weer zaten veel mensen buiten. Ik weet niet hoeveel mensen het incident daadwerkelijk hebben gezien, maar er is nogal geschreeuwd, dus velen hebben het gehoord."

Het overlijden van de man na een mogelijk zedendelict is "een zeer tragische, schokkende gebeurtenis", zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Meer wil de bewindsman nog niet over de zaak kwijt, omdat het onderzoek nog "volop loopt". De politie moet nu "ongestoord haar werk kunnen doen zodat duidelijk kan worden wat er gebeurd is", laat hij weten. Dat "is in het belang van de rechtsgang".