De burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, heeft zaterdagmiddag in het Spaanse Torrevieja zijn handtekening gezet onder het contract van La Vuelta Holanda 2020. Volgend jaar start de Spaanse wielerronde in Utrecht.

De Vuelta van dit jaar start zaterdag in Torrevieja met een ploegentijdrit. Ook wethouder Klaas Verschuure was erbij in de Spaanse kustplaats.

Op vrijdag 15 augustus 2020 start de Vuelta in Utrecht. De eerste dag wordt een ploegentijdrit gereden. De rit start op het Jaarbeursplein, gaat onder meer over de Catharijne- en Maliesingel richting Overvecht en keert terug via Leidsche Rijn naar het Jaarbeursplein.

De tweede etappe start in 's-Hertogenbosch en komt aan op het Utrecht Science Park. De derde etappe trekt door Noord-Brabant en heeft Breda als start- en finishplaats.

Na een etappe van de Giro d‘Italia in 2010 en de start van de Tour de France in 2015, is dit de derde grote wielerwedstrijd die naar Utrecht komt. De Spaanse ronde duurt drie weken.