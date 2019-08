De kans is groot dat eind augustus de boeken ingaat met een regionale of zelfs landelijke hittegolf. Het eerste lijkt vrijwel zeker: Weerplaza schat de kans op een hittegolf in het zuidoosten van Nederland inmiddels op meer dan 90 procent. De kans op een landelijke hittegolf daarentegen is vooralsnog 50 à 60 procent, aldus het weerbureau.

Van een regionale hittegolf is sprake als het in een bepaald gebied minstens vijf dagen op rij 25 graden of warmer wordt, waarbij op drie dagen zelfs minimaal 30 graden wordt gehaald. Om te kunnen spreken van een landelijke hittegolf moet dat specifiek in De Bilt het geval zijn.

"Vrijdag werd het 25,9 graden en zaterdag wordt ook de 25 graden ruim gehaald, namelijk 28 of 29 graden", legt meteoroloog Ben Lankamp uit. In de weersverwachting van Weerplaza stijgt het kwik op zondag, maandag en dinsdag tot 30 of 31 graden in De Bilt.

Het zou dan de tweede landelijke hittegolf van het jaar zijn. Dat is uitzonderlijk: alleen in 1941, 2006 en 2018 was er ook meermaals sprake van. "Maar veel opmerkelijker is het late tijdstip in de zomer dat deze landelijke hittegolf plaatsvindt. Zo laat in het seizoen is zelfs nog nooit een landelijke hittegolf gemeten", aldus Lankamp.

Nationaal Hitteplan van kracht

Sinds zaterdag geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Daarmee wordt gewaarschuwd voor de risico's die de hitte met zich mee kan brengen. Het rijksinstituut roept mensen op om extra op elkaar te letten.

"Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement, brengt hitte gezondheidsrisico's met zich mee. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting", aldus het RIVM. "Ook baby's en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken."

Automobilisten met pech meteen geholpen

Bij Rijkswaterstaat geldt sinds zaterdagmorgen 10.00 uur het zogenoemde hitteprotocol. Dat betekent dat automobilisten die met pech langs de weg komen te staan direct geholpen worden door een berger.

Rijkswaterstaat zet extra materieel in, zodat gestrande automobilisten snel naar een veilige locatie kunnen worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats met voorzieningen. De maatregel geldt tot 20.00 uur.

Mysteryland neemt maatregelen

Het dancefestival Mysteryland neemt dit weekend extra maatregelen vanwege de hitte. Op het festivalterrein, het voormalige Floriadeterrein in de Haarlemmermeer, zijn extra waterpunten en luifels voor schaduw neergezet.

"We meten doorlopend de temperatuur, zowel binnen in de tenten als buiten", aldus festivaldirecteur Carina Kornfeind. "We hebben extra waterpunten en adviseren de bezoekers om het vochtpeil op een goed niveau te houden en ook voldoende zout te eten."

Daarnaast waarschuwt Mysteryland de festivalbezoekers voor verbranding door de zon. Kornfeind: "We hebben insmeerteams op het gehele terrein lopen en daarnaast hebben we extra luifels, om schaduw te creëren, neergezet. Ten slotte zijn er voldoende rustige plekken om even bij te komen."