Het ministerie van Financiën gaat in hoger beroep tegen de vonnis van de Rotterdamse rechtbank over een zaak in de kinderopvangtoeslagaffaire, meldt staatssecretaris Menno Snel vrijdag. Het gaat hierbij om het vrijgeven van het onderzoeksdossier van de vrouw die de Belastingdienst aanklaagde vanwege de onterechte stopzetting van haar toeslag.

De rechter oordeelde vorige maand dat de kinderopvangtoeslag van de Rotterdamse vrouw ten onrechte was stopgezet en dat de fiscus haar een schadevergoeding moet betalen.

Tegen dat deel van de uitspraak maakt de staatssecretaris geen bezwaar, schrijft Snel in een brief aan de Tweede Kamer. Maar omdat het dossier "privacygevoelige gegevens van anderen" bevat, wil hij van de Raad van State duidelijkheid krijgen over welke informatie hij wel en niet mag vrijgeven.

De rechtbank ging eerder akkoord met het verzoek van de vrouw om haar onderzoeksdossier in te zien, omdat ze de kans moet krijgen om haar vermoedens van etnisch profileren te staven. Dit dossier werd aangemaakt in een fraudeonderzoek naar het door de vrouw ingeschakelde gastouderbureau.

Mogelijk duizenden ouders gedupeerd

Om de kinderopvangtoeslagen is momenteel veel te doen. Gebleken is dat de fiscus in honderden gevallen de uitkering ten onrechte heeft stopgezet. Mogelijk zijn zelfs duizenden ouders gedupeerd.

De afhandeling van bezwaren van gedupeerden werd getraineerd, erkende Snel eerder dit jaar.