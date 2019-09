Staatsbosbeheer hervat maandag het afschieten van de edelherten in de Oostvaardersplassen. De organisatie moet het aantal herten in het gebied terugbrengen tot 490.

Het is onduidelijk hoeveel edelherten er nu precies in het natuurgebied zijn. De populatie edelherten wordt namelijk maar één keer per jaar gecontroleerd. Dat gebeurt in oktober, na de bronsttijd van de herten.

Na de telling weet Staatsbosbeheer precies hoeveel herten er zijn en hoeveel er nog moeten worden afgeschoten, laat een woordvoerder van Staatsbosbeheer aan NU.nl weten.

Tussen december 2018 en april 2019 werden al 1.745 herten afgeschoten. De provincie Flevoland besloot naar aanleiding van een adviesrapport dat het aantal edelherten moest worden teruggedrongen naar 490. Uit de telling van 2018 bleek dat er toen ruim 2.300 edelherten in de Oostvaardersplassen leefden.

Ook liepen er op dat moment tweehonderd heckrunderen en ruim zeshonderd konikpaarden in het gebied. De adviescommissie concludeerde dat er te veel grote grazers in het gebied waren en dat dit leidde tot overbegrazing.

Konikpaarden verhuisd naar Spanje en Wit-Rusland

Omdat edelherten lastig te vangen zijn, moesten de dieren worden afgeschoten. De konikpaarden, die makkelijker te vangen zijn, werden verhuisd naar Spanje en Wit-Rusland. De heckrunderen mogen in de Oostvaardersplassen blijven.

Het afschieten van de edelherten in de Oostvaardersplassen leidde tot veel maatschappelijke onrust. Verschillende dierenwelzijnsorganisaties spanden een rechtszaak aan om te voorkomen dat de herten zouden worden afgeschoten. De rechter geeft hen echter geen gelijk.

In de zomermaanden heeft Staatsbosbeheer geen edelherten afgeschoten, omdat dat het broedseizoen van de vogels in de Oostvaardersplassen is. In de vergunning staat dat Staatsbosbeheer de herten mag afschieten in de maanden september tot en met maart.