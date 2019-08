Vanaf komend weekend wordt het zomers warm en op sommige plekken zelfs tropisch warm in Nederland. De kans op een regionale hittegolf is bovendien groot. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) activeert daarom vanaf zaterdag het Nationaal Hitteplan.

Het RIVM waarschuwt in het Nationaal Hitteplan voor de risico's die de hitte met zich mee kan brengen en roept op extra op elkaar te letten.

"Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico's met zich mee. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby's en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken", aldus het RIVM.

Het RIVM beslist altijd in samenspraak met het KNMI of het Nationaal Hitteplan geactiveerd wordt. In dit geval spelen de verwachte temperaturen van boven de 27 graden een belangrijke rol.

Kans op derde regionale hittegolf is groot

Komend weekend en begin volgende week komt het kwik in Nederland ruim boven de 25 graden uit, meldt Weerplaza. Zaterdag kan het lokaal al 30 graden of warmer worden. Op zondag en maandag heeft het hele land kans op tropische temperaturen.

Weerplaza is vrijwel zeker van de komst van de derde regionale hittegolf van dit jaar. Op z'n vroegst kan hier maandag al sprake van zijn. De kans op een tweede landelijke hittegolf is volgens de weerdienst ongeveer 40 procent.

Twee of meer regionale hittegolven in een jaar zijn zeldzaam in Nederland. Dit gebeurde in 2006 voor het laatst.

Het record dateert van 1947. In de zomer van dat jaar waren er maar liefst vijf hittegolven. Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen achtereen warmer is dan 25 graden en op minstens drie dagen minimaal de 30 graden wordt bereikt.