Een verwarde man heeft donderdagavond in de Limburgse plaats Hoensbroek in het bijzijn van de hulpdiensten geprobeerd zijn woning op te blazen. De bewoner had vermoedelijk de gaskraan opengezet.

Toen de politie het huis binnenviel, ontstond er een explosie en raakten de bewoner en een agent gewond. Ze zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De explosie deed zich rond 23.45 uur voor aan de Prins Willemstraat. Op dat moment wilde een arrestatieteam de man uit de woning halen, omdat hij al een tijdje dreigde zijn huis met gas op te blazen. De politie had nog geprobeerd met de bewoner te onderhandelen.

De omgeving van de woning was al ontruimd. Naar schatting vijftig tot zestig omwonenden werden opgevangen in een nabijgelegen sportcomplex. Door de explosie brak in het huis brand uit, die kort daarna is geblust.

Politie doet nog onderzoek naar oorzaak explosie

De politie onderzoekt wat de explosie heeft veroorzaakt. Het gas van de woning is niet afgesloten geweest.

Op beeldmateriaal is te zien dat de schade in het huis groot is. De directe omgeving is afgezet. "De woning wordt gezien als plaats delict en wordt vannacht bewaakt", aldus de politie.