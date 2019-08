Het Leger des Heils in de Gelderse plaats Beekbergen is donderdag getroffen door een grote brand. De brandweer had de brand omstreeks 21.35 uur onder controle.

Eén persoon heeft rook ingeademd en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het gebouw aan de Dorpstraat doet dienst als opvanglocatie voor dak- en thuislozen. Het gaat om een zogeheten longstaylocatie waar daklozen terechtkomen nadat ze in een programma hebben gezeten van beschermd wonen.

In het gebouw vond eerder op de avond een bijeenkomst plaats. De mensen gingen naar buiten toen de brand uitbrak. Het was niet direct duidelijk of iedereen daarin was geslaagd, maar rond 22.15 uur meldde de brandweer dat er geen vermisten waren.

In de straat waar het gebouw staat, werd een markt gehouden. Daarom was het erg druk toen de ontruiming plaatsvond. Via sociale media riep de brandweer bezoekers van de markt op om de straat vrij te houden. Inmiddels is de markt voortijdig beëindigd.