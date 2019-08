Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag 15 en 25 jaar cel geëist tegen respectievelijk Zakaria Z. en Abderrahmane el B. voor betrokkenheid bij mislukte liquidatiepogingen. Z. wordt in verband gebracht met één liquidatiepoging en El B. met drie mislukte aanslagen.

De officieren van justitie spraken donderdag van "niets ontziende, koelbloedige moordenaars die al op jonge leeftijd geen enkel moreel besef meer hebben".

Het bewijs voor de aanslagen haalt het OM onder meer uit versleutelde PGP-berichten (Pretty Good Privacy), die na het kraken van servers zichtbaar zijn geworden.

Beide criminelen ontkennen enige betrokkenheid bij de liquidatiepogingen. De advocaten van Z. en El B. houden vrijdag hun pleidooi.

Z. en El B. verdacht van liquidatiepoging Nourredine A.

De twee 25-jarige criminelen zouden in april 2016 in Amsterdam de crimineel Nourredine A. om het leven hebben willen brengen. A., die niet gewond raakte, werd beschoten in zijn auto met een automatisch wapen vanaf een scooter.

El B. wordt daarnaast vervolgd voor een liquidatiepoging op Chahid Yakhlaf en een vriend in 2014. Een explosief onder de auto van crimineel Yakhlaf ontplofte en het doelwit werd vanuit een BMW onder vuur genomen. Yakhlaf raakte ondanks de ruim dertig afgevuurde kogels alleen lichtgewond en vluchtte. Hij werd desondanks een jaar later op Oudjaarsdag alsnog geliquideerd.

Het OM vervolgt El B. verder ook van het proberen om te brengen van crimineel M. el J. in Almere in juni 2017. Hij zou in een gestolen auto hebben gezeten en El J. hebben geobserveerd.