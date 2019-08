In een grote varkensstal in het Zuid-Hollandse dorp Streefkerk is donderdagmiddag rond 17.00 uur brand uitgebroken. Op vijftien varkens na zijn alle vijftienhonderd dieren die in de stal stonden omgekomen, meldt de brandweer.

Bij de brand kwam veel zwarte rook vrij die richting Groot-Ammers. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

De brand was rond 18.30 uur onder controle, waardoor de rookontwikkeling snel minder wordt. De schuur is volledig uitgebrand.

De brandweer verricht metingen in de omgeving. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Dit jaar vonden al twaalf stalbranden plaats

In de nacht van woensdag op donderdag woedde er ook al een brand in een kippenschuur in Nijkerk. Zestienduizend kippen kwamen daarbij om.

Op 14 augustus was er een brand in drie stallen in het Friese dorp Niawier, waarbij ruim 42.000 kippen het leven lieten. Begin juli brak er brand uit in twee kippenschuren in het Groningse Kiel-Windeweer, waarbij zeker honderdduizend kippen stierven. Bij een stalbrand in het Utrechtse Linschoten kwamen eind juni tientallen varkens om.

Volgens Wakker Dier vonden er in 2019 al twaalf keer eerder stalbranden plaats. In totaal kwamen daar dit jaar al 172.000 dieren bij om. Dit aantal ligt een stuk hoger dan vorig jaar. Toen kwamen bij twintig stalbranden in totaal 122.000 dieren om het leven.