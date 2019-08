Familie en vrienden van de vorige week overleden prinses Christina nemen donderdag afscheid van haar. De jongste zus van Beatrix is vorige week vrijdag op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van botkanker.

Het stoffelijk overschot van de prinses is onder begeleiding van de koninklijke familie naar het koetshuis van de Koninklijke Stallen gebracht. In besloten kring vindt het afscheid hier plaats.

Op beelden is te zien dat er zonnebloemen op de kist van de vrouw liggen. De prinses wordt op eigen verzoek gecremeerd. Ook dit gebeurt in besloten kring. De koninklijke familie heeft talloze steunbetuigingen in condoleanceregisters ontvangen.

Prinses Christina werd op 18 februari 1947 geboren op Paleis Soestdijk in Baarn. Ze was de vierde en jongste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Haar roepnaam was eigenlijk Marijke, maar in 1963 koos ze ervoor haar tweede naam Christina als roepnaam te gaan gebruiken.

Botkanker in 2017 aangetroffen

In 1975 is de prinses met Jorge Guillermo getrouwd. Dit deed ze overigens zonder toestemming van het parlement. Ze kregen drie kinderen Bernardo, Nicolás en Juliana. In 1996 werd hun huwelijk ontbonden.

Eind 2017 werd botkanker geconstateerd bij prinses Christina. In juni van het daaropvolgende jaar zei ze de ziekte als "chronische conditie" te zien, waarmee ze "goed kan leven".

De vrouw werd geroemd om haar zangstem. Prinses Christina had daarnaast ook een voorliefde voor kunst.

Het afscheid van prinses Christina. (Foto: ANP)