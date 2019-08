Bij een brand in een kippenschuur het Gelderse zijn donderdagochtend enkele duizenden kippen om het leven gekomen. De brand brak in de vroege uurtjes uit in een schuur aan de Bunschoterweg.

Het pand is volledig uitgebrand. De rook die vrijkwam trok richting Bunschoten-Spakenburg. Om 5.40 uur meldde de brandweer dat het vuur onder controle is.

Toen de brandweer arriveerde was de brand al uitslaand en was de schuur niet meer de redden meldt Omroep Gelderland. Wel was de brandweer nog op tijd om ervoor te zorgen dat de brand niet is overgeslagen naar een andere schuur, waarin ook kippen zaten. Meerdere korpsen uit de regio werden opgeroepen.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden liet aan de omroep weten dat er geen asbest is vrijgekomen.