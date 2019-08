Jaarlijks blijven ruim 350 zedenzaken te lang liggen door onderbezetting bij de zedenpolitie, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het duurt soms maanden tot een jaar voordat een onderzoek wordt gestart. De zedenpolitie bevestigt de cijfers in gesprek met Nieuwsuur.

"We hebben jaarlijks te maken met 3.500 zedenzaken die we moeten uitvoeren met zeshonderd zedenrechercheurs. Het zijn vaak complexe zaken, en dat alles nu digitaal gaat, kost ook meer tijd", vertelt hoofd van de zedenpolitie Walter van Kleef aan Nieuwsuur.

Daarnaast zegt Van Kleef dat veel nieuwe rechercheurs nog ingewerkt moeten worden en dat sommige teams te maken hebben met een hoog ziekteverzuim. De zaken waarbij de directe veiligheid in het geding is of waar het minderjarige slachtoffers betreft, krijgen prioriteit bij de zedenpolitie.

Bij zo'n 10 procent van de zedenzaken duurt het dus maanden tot een jaar voor ze behandeld worden. Het gaat niet alleen om lichte zedenmisdrijven: ook zwaardere misdrijven waarbij het om verkrachting gaat, krijgen niet altijd prioriteit. Zelfs als er sprake is van geweld of als de vermoedelijke dader bekend is, wordt de zaak niet altijd gelijk behandeld.

Als gevolg hiervan moeten slachtoffers langer wachten dan gewenst is, zegt het Centrum Seksueel Geweld. Ook kan de vertraging strafrechtelijke gevolgen hebben.