Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een man van het illegaal exporteren van ongeveer 12 miljoen kilo afval naar landen in Afrika en Azië. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft twee woningen doorzocht en de administratie van een bedrijf in Venlo gevorderd, meldt de toezichthouder woensdag.

Ook is beslag gelegd op enkele tienduizenden euro's en meerdere waardevolle spullen zoals dure horloges. De man had volgens de ILT geen vergunning voor het exporteren van afval. Bovendien exporteerde de verdachte naar landen waar sowieso geen afval naartoe gebracht mag worden.

Volgens een ILT-woordvoerder liep het onderzoek naar de man al een tijd. Volgens hem maakt de toezichthouder zaken van deze omvang slechts een aantal keer per jaar mee.

Het onderzoek is verricht door de ILT en de Opsporingsdienst (IOD). Dit gebeurde onder leiding van het Functioneel Parket van het OM. Omdat het strafrechtelijk onderzoek nog loopt, geeft justitie geen details over de identiteit of woonplaats van de verdachte.

Bestemming van afval moet inzichtelijk zijn

Om afval te exporteren, moeten bedrijven in het bezit zijn van een vergunning. Hiermee moet duidelijk worden wat de bestemming van het afval is en of het ontvangende land het afval op een goede manier kan verwerken. Bij illegale export is hier geen zicht op.

De verdachte in deze zaak exporteerde onder meer pvc. Dat materiaal kan niet zomaar verbrand worden, omdat daarbij giftige gassen vrijkomen. Mede hierom is de export van bepaalde soorten afval naar met name niet-OESO-landen verboden.