De zomer laat zich komend weekend weer van zijn beste kant zien. De temperaturen liggen zaterdag en zondag tussen de 25 en 30 graden, blijkt uit de weersverwachtingen van onder meer het KNMI en Weerplaza.

Vanaf donderdag loopt het kwik geleidelijk op en in Limburg kan de thermometer die dag al 25 graden aangegeven. Vrijdag komen die waarden op meer plaatsen in het land voor. Er waait dan nog een zwakke veranderlijke wind, veroorzaakt door een hogedrukgebied dat pal boven Nederland ligt, vertelt meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza.

Aan het begin van het weekend verplaatst dat hogedrukgebied zich richting Zuid-Scandinavië en draait de wind naar oostelijke richting. "In hogere luchtlagen zal de wind meer zuidoostelijk- tot zuidelijk zijn, zodat - via een kleine omweg - warme lucht uit Noord-Afrika, via Oost-Frankrijk, naar Nederland stroomt", zegt de meteoroloog.

Aan zee liggen de maxima rond de 25 graden en dieper landinwaarts tussen de 26 en 29 graden. In het zuidoosten kan het dit weekend lokaal 30 graden worden. De kans daarop is zondag het grootst met circa 50 procent. Normaal liggen de temperaturen in deze periode van het jaar tussen de 20 en 22 graden.

Het blijft warm na het weekend

Ook na het weekend houdt de zomerse warmte aan. De kans op een tropische dag (30 graden of hoger) is maandag en dinsdag wel iets kleiner. "De kans op een regionale hittegolf is daarmee hooguit 10 procent", aldus Lankamp.

De weersverwachting voor het eind van de laatste week van augustus is nog onzeker. Weerplaza acht de kans wel reëel dat het zomers warm blijft in ons land. Door een aanwezigheid van het hogedrukgebied is de kans op neerslag in elk geval klein, meldt de weerdienst.