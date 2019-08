De politie in Rotterdam heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie agressieve honden doodgeschoten in een woning aan de Hilledijk in Rotterdam. De dieren hadden een vrouw aangevallen en belemmerden de agenten vervolgens bij het verlenen van hulp.

De agenten kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag af op een melding over een vrouw die hard gilde. Eenmaal ter plaatse troffen zij haar gewond aan. Ze was gebeten door drie honden.

De agenten probeerden de vrouw te helpen, maar werden belemmerd door de honden. De dieren waren dusdanig agressief dat de agenten zich genoodzaakt zagen de honden neer te schieten, laat een woordvoerder van de politie Rotterdam aan NU.nl weten.

De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ernstig haar verwondingen zijn en van wie de honden waren.