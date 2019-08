In de eerste helft van 2019 is het aantal gezinnen dat gebruikmaakt van een voedselbank fors gestegen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar heeft 8 procent meer gezinnen hulp gezocht, maakte Voedselbanken Nederland dinsdag bekend.

Relatief meer alleenstaanden en éénoudergezinnen hebben een beroep gedaan op voedselhulp. Ook het aantal ouderen dat is geholpen, is gestegen.

Voedselbank Nederland denkt dat kan komen doordat de kosten van levensonderhoud harder zijn gestegen dan de pensioenen en AOW. "De btw op levensmiddelen is verhoogd, en de energielasten zijn toegenomen", zegt een woordvoerder van Voedselbank Nederland.

"Ook hebben de voedselbanken begin dit jaar de toelatingsnorm verruimd", aldus de woordvoerder. "Iemand die maximaal 225 euro per maand heeft te besteden aan eten en kleding, aan alles behalve de vaste lasten, die mag zich melden. Dat bedrag was vorig jaar nog 215 euro."

De stijging is ook te danken aan het feit dat de voedselbanken sinds enige tijd bezig zijn om klanten te zoeken die ze eerder nog niet in het oog hadden. "Dan gaat het om mensen die wel aan de toelatingscriteria voldoen, maar zich nog niet hebben gemeld", zegt de woordvoerder.

Friese voedselbanken hebben moeite met inzamelen voedsel

Voedselbanken zamelen voedsel in dat anders weggegooid zou worden. De vereniging constateert dat er grote regionale verschillen zijn. Sommige slagen er niet in om voldoende, goed voedsel in te zamelen. "Vooral in de provincie Friesland zijn er te weinig filialen van supermarkten in de buurt", zegt Voedselbank Nederland

Nederland telt 169 voedselbanken, die actief zijn in 365 gemeentes. In 2018 hebben 33.000 gezinnen hulp ontvangen van een voedselbank, in totaal zijn dat 140.000 personen.