De politie heeft dinsdag laten weten dat de fatale steekpartij in Breda waarbij maandagmiddag de vijftienjarige Megan omkwam in de relationele sfeer plaatsvond. Het slachtoffer en de zestienjarige jongen die verdacht wordt van het misdrijf zaten bij elkaar op school, aldus een woordvoerder.

De politie gaat ervan uit dat Megan is doodgestoken. Na een melding van een steekpartij troffen ze haar zwaargewond aan in haar woning. Ze werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

De zestienjarige jongen werd kort daarna elders in Breda aangehouden, nadat hij zichzelf had gemeld. De politie geeft verder geen informatie over de identiteit van de verdachte omdat hij minderjarig is.

Wat de relatie precies was tussen Megan en de jongen is niet bekend. De politie geeft hier geen details over. De toedracht van het incident wordt nog verder onderzocht.

Dinsdagmiddag heeft de burgemeester van Breda, Paul Depla, een bezoek gebracht aan de getroffen buurt. Ook kwamen jongeren bijeen om Megan te herdenken. Bij de woning waar ze samen met haar moeder woonde zijn bloemen neergelegd.