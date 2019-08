Een 32-jarige man uit Eindhoven is dinsdag veroordeeld voor brandstichting en poging tot moord op zijn drie kinderen. De man probeerde in november vorig jaar zijn kinderen en zichzelf om te brengen door brand te stichten in zijn eigen woning.

In de ochtend van 28 november vorig jaar belde de verdachte zelf het alarmnummer met de melding dat zijn woning in brand stond. Hij zat op zolder met zijn kinderen van drie, vier en negen jaar.

De brandweer kon de man en zijn kinderen op tijd redden uit het brandende huis aan de Ravensdonk in Eindhoven. Uit onderzoek kwam naar voren dat de brand was aangestoken.

Het onderzoek richtte zich al snel op man. Hij had op verschillende plekken in het huis stapels papier in brand gestoken en met de rookmelder geknoeid. De man had suïcidale gedachtes.

Man heeft ernstige persoonlijkheidsstoornis

De rechtbank acht brandstichting en poging tot moord op zijn drie kinderen bewezen. Ook wordt het de man aangerekend dat hij omwonenden in gevaar heeft gebracht met de brand in zijn tussenwoning.

Verder houdt de rechter er rekening mee dat de man een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft. De rechtbank legt daarom tbs met dwangverpleging op.