Burgemeester Paul Depla van Breda heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Bilderdijkstraat in die stad, waar maandagmiddag een vijftienjarig meisje om het leven kwam na een vermoedelijk steekincident.

De politie zette dinsdagmiddag tafels neer in de straat, zodat buurtbewoners met elkaar in gesprek konden gaan. De burgemeester was daar ook bij aanwezig.

Op het veld tussen de Langedijk en de Roland Holststraat in Breda kwam dinsdag een groep jongeren samen om het vijftienjarige meisje te herdenken. Bij de woning van het slachtoffer, waar zij samen met haar moeder woonde, zijn bloemen neergelegd.

Maandagmiddag na het incident werd elders in Breda een zestienjarige verdachte aangehouden nadat hij zich bij de politie had gemeld. Het slachtoffer en de verdachte waren bekenden van elkaar; het is nog niet bekend waarvan zij elkaar kenden.