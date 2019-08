Een buschauffeur van de vervoersmaatschappij Arriva heeft maandag een vrouw met een nikab uit een bus in het Limburgse Stein laten zetten. De chauffeur in kwestie belde de politie toen de vrouw weigerde uit te stappen, zo bevestigt Arriva dinsdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf. Het is voor zover bekend de eerste keer dat zo'n incident heeft plaatsgevonden.

De politie is ter plaatse gekomen en heeft de vrouw uit de bus begeleid. De chauffeur weigerde verder te rijden met de vrouw en zette het voertuig stil.

Arriva bevestigt dat het incident heeft plaatsgevonden. Dit is "niet conform de richtlijnen", aldus een woordvoerder. Zo legt voorzitter Pedro Peters van de branchevereniging OV-NL uit dat chauffeurs wél iemand mogen aanspreken op het dragen van een nikab, "maar de draagsters niet formeel de toegang mogen weigeren".

Ook het ov mag niet stilgelegd worden, wat dus in dit geval wel is gebeurd. Peters legt aan NU.nl uit dat chauffeurs volgens de richtlijnen zelf een professionele inschatting moeten maken en altijd de-escalerend te werk moeten gaan. Als er een discussie in de lucht hangt, dan wordt een confrontatie afgeraden. "Dit kunnen ze zelf erg goed aanvoelen."

'Ik voelde me net een zwarte in de VS'

De vrouw, de Limburgse Angela (36), zegt tegen dagblad Trouw dat ze besloot niet uit de bus te stappen omdat ze wist dat Arriva het boerkaverbod niet handhaaft. Terwijl de chauffeur de politie belde, probeerde ze contact te zoeken met de klantenservice van de busmaatschappij. "Ik dacht: de politie komt toch niet."

Toen een politieagent haar toch verzocht om uit te stappen, besloot ze dat te doen zonder zich te verzetten. Angela gaat volgens Trouw een klacht indienen bij Arriva. "Ik voelde me net een zwarte in de Verenigde Staten. Dit heeft me echt overvallen."

Angela heeft de afgelopen week vaker met de bus gereisd, en zal dat blijven doen. "Ik moet iedere dag met de bus naar mijn werk en heb geen alternatief."

Ze wilde liever met alleen haar voornaam in de krant omdat anders iedereen in haar woonplaats weet over wie het gaat en ze zich daar niet veilig bij voelt.

Geen cijfers van nikabdraagsters bekend

Het is voor zover bekend de eerste keer sinds het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding dat iemand de toegang tot het openbaar vervoer is geweigerd. De wet is deze maand ingegaan en omvat onder meer het verbod op het dragen van een nikab of bijvoorbeeld een integraalhelm in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en overheidsgebouwen.

Overigens is niemand verplicht om in te grijpen als hij of zij een vrouw ziet die een nikab draagt. In dit specifieke geval kúnnen chauffeurs de politie inschakelen, maar is dat niet verplicht.

Het is niet precies duidelijk hoeveel vrouwen in Nederland een boerka of nikab dragen. Schattingen variëren van 150 tot enkele honderden.