De gemeente Brunssum heeft een noodverordening afgegeven voor het gebied in de Brunssummerheide waar maandag een schouw wordt uitgevoerd in de zaak die draait om de dood van Nicky Verstappen. Dit betekent dat niemand het gebied mag betreden.

Het gebied wordt maandag om 18.00 uur afgesloten en blijft 24 uur ontoegankelijk. Wie zich toch binnen het gebied bevindt, wordt door de politie weer weggestuurd.

De rechters in de zaak zullen samen met de officieren van justitie, de advocaat van Jos B. en de verdachte zelf onder begeleiding van agenten de belangrijkste plaatsen op de Brunssummerheide bezoeken.

Het gaat dus onder meer om de plek waar het lichaam van de elfjarige Nicky in 1998 is gevonden.

Justitie denkt dat het van waarde kan zijn om de rechtbank te tonen waar de elfjarige jongen destijds lag, wat de afstand tot het zomerkamp waar hij verbleef was en waar B. staande werd gehouden door agenten die bewuste zomer.

Omwonenden van de Brunssummerheide ontvingen dinsdag een brief met informatie over de schouw en de afzetting. Op dinsdag is een niet-inhoudelijke zitting in de zaak. Deze zitting is wel openbaar.

Jos B. heeft verklaring op papier gezet

Eerder werd al duidelijk dat B., die betrokkenheid bij de dood van de jongen ontkent, een verklaring op papier heeft gezet. Hij heeft deze tekst nog niet voorgelezen. Het is onbekend wanneer hij dit wel wil gaan doen.

Er zijn in totaal 21 DNA-sporen van de verdachte op de kleding van Nicky gevonden. Het overgrote deel zat op de onderbroek van de jongen. Dankzij deze sporen kon B. na een klopjacht in Spanje worden opgepakt.

De inhoudelijke behandeling zal pas in 2020 plaatsvinden.