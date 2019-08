Het ernstige verkeersongeval donderdag op de N256 bij het Zeeuwse Wilhelminadorp (gemeente Goes) is veroorzaakt doordat een Duitse automobilist op de verkeerde weghelft belandde. Volgens de politie was de dertigjarige man niet onder invloed van drank of drugs, en was hij ook niet bezig met zijn telefoon.

"Het zou kunnen zijn dat hij vermoeid was of onwel werd", vertelt een politiewoordvoerder aan NU.nl.

Zij benadrukt dat de precieze reden waarom de man op de verkeerde weghelft reed niet met zekerheid vastgesteld kan worden. "We kunnen alleen dingen uitsluiten." Alle voertuigen waren technisch in orde.

De officier van justitie moet nu bepalen of de Duitse automobilist wordt vervolgd.

Bij het ongeval met drie personenauto's en één busje raakten zestien mensen gewond, onder wie enkele kinderen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en een traumahelikopter werd opgeroepen om zwaargewonden naar het ziekenhuis te brengen.

Alle gewonden zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis, schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).De weg was donderdag voor sporenonderzoek urenlang in beide richtingen afgesloten.