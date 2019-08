Een vijftienjarig meisje is maandagmiddag overleden na een mogelijk steekincident in een woning aan de Bilderdijkstraat in Breda. De politie heeft op een andere locatie in de stad een zestienjarige jongen aangehouden, nadat hij zichzelf had gemeld.

De politie kreeg om 14.15 uur een melding binnen van een steekpartij. Daarop troffen ze het slachtoffer zwaargewond aan in de woning. Het is niet bekend wie het incident heeft gemeld. "Het lijkt te gaan om een steekincident, maar dit zal door nader onderzoek bevestigd moeten worden", aldus de politie.

Meerdere hulpdiensten rukten uit, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. Het meisje is nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Ze overleed rond 15.00 uur.

Het is nog niet bekend wat de relatie was tussen de verdachte en het slachtoffer. De jongen wordt verhoord. Over de toedracht is nog niets bekend.

Het meisje woonde samen met haar moeder in de woning, maar was ten tijde van het incident alleen thuis.

Voor het incident werd een traumahelikopter opgeroepen. (Foto: Pro Shots)