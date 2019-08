De Zeeuwse politie heeft inmiddels 370 tips binnengekregen over de onbekende, overleden vrouw die op 22 juni in een weiland in Westdorpe is gevonden. "Haar identiteit is, ondanks al deze tips, nog niet achterhaald", aldus de politie maandag.

Wel is nog een naam van de lijst afgestreept. De rechercheurs kregen veel tips over een in 2017 vermist geraakte Duitse vrouw, genaamd Monika Ritschel, die erg lijkt op de vrouw die in juni is gevonden.

"De gelijkenis was treffend", aldus de politie. Maar contact met de Duitse autoriteiten heeft uitgewezen dat het niet gaat om Ritschel. "De destijds vermiste Monika Ritschel is (overleden) aangetroffen en begraven in Duitsland."

Alle tips worden gecontroleerd, zo zegt de politie. "Wanneer er namen genoemd worden van mogelijk vermiste buitenlandse vrouwen, wordt contact gelegd met de desbetreffende autoriteiten."

Eerder werd al aan NU.nl verteld dat het DNA van de vrouw is verspreid in Europa. Dit heeft tot nu toe geen resultaten opgeleverd, maar als iemand nu als vermist wordt opgegeven, kan een check plaatsvinden.

De vrouw in Westdorpe werd ontkleed en doodgeschoten gevonden. Ze is vorige week in Terneuzen op sobere wijze begraven.