De Maastunnel in Rotterdam is maandag na een grootschalige renovatie van twee jaar in beide richtingen weer open.

De tunnel heeft vier buizen: twee voor auto's, een voor fietsers en een voor voetgangers. De tunnelbuizen voor auto's werden afgelopen twee jaar gerenoveerd.

Tijdens de werkzaamheden moest een van beide tunnels in noordelijke richting steeds geopend blijven, zodat onder meer het ziekenhuis Erasmus MC goed bereikbaar zou blijven.

Antieke RET-bus maakt als eerste rit door vernieuwde tunnel

De tunnel ging maandagochtend om 6.00 uur open. Een half uur daarvoor maakte een antieke RET-bus als eerste een rit door de vernieuwde tunnel.

De Maastunnel ging in 2017 dicht en werd gerenoveerd om de aangetaste betonconstructie in orde te maken. Zo is de onderste vloer hersteld en zijn de rijvloer en onderliggende wanden vervangen.

Daarnaast kreeg de tunnel een nieuw ventilatiesysteem en zijn er nieuwe technische installaties aangebracht. De tunnel voldoet inmiddels aan de nieuwe veiligheidseisen.

Renovatie van fiets- en voetgangerstunnel start in december

De renovatie van de fiets- en voetgangerstunnel start in december en duurt naar verwachting elf maanden. Fietsers en voetgangers konden de tunnel de afgelopen tijd wel gebruiken.

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de renovatie gebruikmaken van een veerdienst om over te steken, liet het college van burgemeester en wethouders al eerder weten.

Maastunnel gebouwd tussen 1937 en 1942

De Maastunnel werd tussen 1937 en 1942 gebouwd en vormt sindsdien de verbinding tussen de oevers van de Nieuwe Maas. Het Rijksmonument is de oudste afgezonken tunnel van Nederland.

De officiële heropening van de tunnel is op 5 oktober. Die dag kunnen geïnteresseerden onder meer wandelen door de Maastunnel, vragen stellen over de renovatie, optredens bijwonen en een expositie over de tunnel bezichtigen.