Het aantal personen dat zich wil laten omscholen tot docent in het basisonderwijs, is dit jaar flink gestegen. Met bijna elfhonderd aanmeldingen gaat het om een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, meldt het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) maandag aan de NOS.

In 2018 ging het nog om zo'n 450 inschrijvingen. De cijfers zijn door de organisatie zelf geïnventariseerd, omdat er geen officiële cijfers worden bijgehouden over het aantal zijinstromers.

Een deel van de zijinstromers is al begonnen aan de verkorte opleiding op de pabo, een traject dat beschikbaar is voor wie al een hbo- of wo-diploma heeft.

LOBO-voorzitter Barbara de Kort benadrukt in het gesprek met de NOS dat het lerarentekort met de zijinstromers niet wordt opgelost. Ze stelt dat de vraag naar basisschooldocenten in de Randstad "explosief" gegroeid is en dat ook in andere regio's meer docenten nodig zijn.

Mogelijk nog veertienhonderd docenten nodig

Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 waren er 3.500 vacatures voor docenten in het basisonderwijs, meldde de PO-Raad in juli. De verwachting is dat aan het begin van het nieuwe schooljaar nog zo'n veertienhonderd leraren nodig zijn, ruim honderd meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hoeveel vacatures momenteel nog openstaan, is niet bekend.

De onderwijsinspectie gaat controleren of scholen genoeg docenten hebben bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Als dit niet het geval is, moeten de leerlingen door andere scholen worden opgevangen.

Voor scholieren in de regio Zuid breekt maandag na een vakantie van zes weken de eerste schooldag aan. Volgende week begint het schooljaar voor leerlingen in het noorden van het land. Scholen in de rest van Nederland volgen over twee weken.