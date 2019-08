In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Edisonstraat in Zoetermeer heeft in de nacht van zondag op maandag een brand gewoed. Negen omwonenden moesten worden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond.

De brandweer verwacht dat de omwonenden in de loop van maandag terug naar huis kunnen.

De brand begon in een garagebedrijf in een complex met vier bedrijven. Het garagebedrijf is volledig uitgebrand. De brandweer wist de andere panden van het complex te redden.

Bij de bluswerkzaamheden kreeg Brandweer Haaglanden hulp van eenheden uit de nabije omgeving.