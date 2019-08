De politie heeft zondagochtend en -middag enkele uren onderzoek gedaan naar een 'verdacht' pakketje bij de Sint Vituskerk in Hilversum. Daar zaten echter geen explosieven in, liet de politie weten. De koffer bleek compleet leeg te zijn.

Op foto's van De Gooi- en Eemlander was te zien dat het ging om een zwarte koffer op het terrein van de Sint Vituskerk.

De wijde omgeving werd rond 10.45 uur afgezet en de geplande kerkmis werd geannuleerd. Explosievenverkenners kwamen ter plaatse en boven de buurt vloog een politiehelikopter. Mogelijk werd ook het nabijgelegen Hotel Gooiland ontruimd, maar dat kon een woordvoerder niet bevestigen.

De kerk zou onlangs zijn opgedoken in een dreigement van Islamitische Staat (IS), schrijft De Gooi- en Eemlander. Begin augustus ging er een afbeelding rond op internet, waarop de kerk met vlammen afgebeeld met de begeleidende tekst: "We zijn gekomen om jullie af te slachten." De afzender zou de IS-groep GreenB1rds zijn. Een politiewoordvoerder kon hier echter niets over zeggen.

De afzetting rond de Emmastraat werd rond 14.00 uur opgeheven. De politie doet nog nader onderzoek naar de herkomst van de koffer. Ze roept mensen op zich te melden als ze weten wie die heeft achtergelaten bij de kerk.

Pastoor Jules Dresmé van de kerk denkt niet dat de koffer iets te maken heeft met dat dreigement. In een reactie zegt hij dat hij vermoedt dat de koffer is achtergelaten door uitgaanspubliek. Volgens hem zat er niets in. "Het is gewoon pure pech." Over de vermeende IS-afbeelding zei hij dat op geen enkele manier is gebleken dat hier sprake was van een reële dreiging.

Vanwege de vondst van de koffer werd de kerk ontruimd. De mis van 11.00 uur ging niet door. In het gebouw zaten op dat moment enkele tientallen mensen, zegt Dresmé. Zij zijn via de achterkant uit de kerk geleid.