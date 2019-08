Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag met 234 kilometer per uur langs een snelheidscontrole gereden op de A4 bij Schipluiden, meldt politie Westland zondag op Facebook. Bij Schipluiden mag doorgaans 100 kilometer per uur worden gereden.

De automobilist werd betrapt door een motorrijder van de politie, die aan het eind van zijn nachtdienst besloot een snelheidscontrole uit te voeren bij de A4. De man zal zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter.

"Zulke snelheden horen thuis op het circuit en niet op de snelweg", schrijven de agenten. "Deze bestuurder mag van geluk spreken dat er geen ernstige of dodelijke aanrijding heeft plaatsgevonden."

De A4 bij Schipluiden is wel vaker toneel van snelheidsduivels: op zondag 4 augustus mocht een motorrijder afstappen na een ritje van 224 kilometer per uur. Hij had bovendien drugs gebruikt.