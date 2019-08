Een coldcaseteam van de Amsterdamse politie is op de Deventer moordzaak gezet, schrijft De Stentor zaterdag. Het specialistische rechercheteam heeft van de Hoge Raad in Den Haag opdracht gekregen om het DNA-onderzoek, dat tot de veroordeling van Ernest Louwes leidde, nog een keer te bekijken.

Dat zegt advocaat-generaal Diederik Aben van de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan van Nederland, in De Stentor. Hij doet al vijf jaar onderzoek naar herziening van de moordzaak. De zaak draait om de moord op Jacqueline Wittenberg in 1999. Haar fiscalist, Louwes, werd hiervoor veroordeeld.

Het inschakelen van het coldcaseteam gebeurt nadat advocaat Geert-Jan Knoops, die Louwes bijstaat, zijn onvrede had geuit over nieuw onderzoek dat Aben heeft laten verrichten naar het DNA op de blouse van de vermoorde weduwe Wittenberg.

Dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door een Engelse deskundige, wijst erop dat de DNA-sporen afkomstig zijn van Louwes. De sporen, waaronder een bloedspletter, waren volgens het onderzoek door geweld op de blouse gekomen. Daarmee onderschreef de Engelse deskundige het NFI-onderzoek dat eerder werd verricht en op basis waarvan Louwes is veroordeeld.

Bewijs voor vervalsingen in moordzaak

In het rechercheonderzoek van destijds werd een mes als moordwapen aangemerkt. Op foto's uit het rechercheonderzoek waren vingerafdrukken op het mes te zien, maar in het rechercheonderzoek van na de moord stond dat er geen afdrukken op het wapen zaten.

In 2003 werd bekend dat het mes niet het wapen kon zijn omdat het DNA op het lemmet niet van het slachtoffer was. De uitkomst van de hondengeurproef, die Louwes als dader aanwees, bleek bovendien vervalst. De zaak werd vervolgens opnieuw in behandeling genomen.

Louwes werd in hoger beroep schuldig bevonden, na een eerdere vrijspraak. Hij kreeg een celstraf van twaalf jaar. In 2004 werd hij weer veroordeeld, maar toen op basis van zijn DNA-sporen op de blouse van het slachtoffer. Deze vlek werd in het mortuarium ontdekt en was niet zichtbaar op de plaats delict.

Sinds zijn vrijlating in 2009 probeert Louwes de veroordeling terug te draaien. Zijn advocaat Knoops diende in 2013 een verzoek voor herziening in. Dit herzieningsonderzoek loopt nog steeds.