Met opnieuw veel bewolking en hier en daar een bui wordt het een grijs, regenachtig einde van deze week. Het wordt maximaal 22 graden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag viel er veel regen. Deze ochtend is het in grote delen van het land droog, maar wel bewolkt. Alleen in het noorden van het land moet men rekening houden met neerslag.

In de loop van de middag kan het iets opklaren en trekt een deel van de bewolking weg. Alleen in het zuidoosten is er dan kans op een enkele bui.

Richting zondag gaat het echter opnieuw regenen en drijven stapelwolken vanaf het zuiden het land binnen. Zondag kan er lokaal zelfs 20 millimeter regen vallen.