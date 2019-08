Inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben steeds vaker te maken met intimidatie en bedreigingen als zij een thuiszorgbedrijf bezoeken, zegt hoofdinspecteur Korrie Louwes in gesprek met Trouw.

Volgens Louwes is de thuiszorg de laatste jaren "veranderd" en worden agenten tegenwoordig "weleens" gevraagd om stand-by te staan wanneer zorginspecteurs vermoeden dat er een grimmige sfeer kan ontstaan.

De IGJ weet niet hoe vaak de laatste jaren politieassistentie nodig was: daar worden geen cijfers over bijgehouden. De hoofdinspecteur zegt dat het af en toe noodzakelijk is vanwege "fraudeurs" en "mensen die de zorg in gaan om zo veel mogelijk geld te verdienen".

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude, waarin IGJ samenwerkt met onder meer politie, FIOD en Openbaar Ministerie, zei vorige maand al dat steeds meer criminelen op de miljarden in de zorg afkomen.

'Moeilijk om alle bedrijven in de gaten te houden'

Louwes zegt dat het lastig is om elk bedrijf even goed in de gaten te houden. "Iedereen kan een zorgbedrijf oprichten, zonder dat de IGJ daar weet van heeft. Er zijn kleine zorgbedrijfjes die opkomen zonder dat wij ze op de radar hebben."

Bij haar gaan vooral alarmbellen af als bedrijven tijdelijke thuishulp en langdurige zorg aanbieden. "Want zij krijgen geld van de rijksoverheid, gemeenten en verzekeraars. Die bedragen kunnen snel oplopen."