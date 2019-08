Het dak van het AZ-stadion is ingestort door falende lasverbindingen, meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vrijdagochtend. Waardoor deze verbindingen zijn bezweken, is nog niet bekend. De raad heeft nog twee breuken en twee verdachte plekken aangetroffen in het deel van het dak dat niet is ingestort. Die plekken vormen een "acuut risico".

De OVV heeft daarom een "formele waarschuwing" naar AZ gestuurd. De OVV dringt er bij de Alkmaarse voetbalclub op aan "de stabiliteit en sterkte van de constructie" te controleren en waar nodig maatregelen te treffen.

De gemeente Alkmaar moet volgens de OVV op dit proces toezien, omdat de gemeente de vergunning voor de bouw van het stadion heeft verleend.

De raad heeft de breuken geconstateerd tijdens een verkennend onderzoek dat woensdagmiddag afgerond is.

Volgende week besluit OVV over verder onderzoek

De bezweken lasverbindingen zullen worden onderzocht door Royal HaskoningDHV, meldt AZ. Het ingenieurs- en adviesbureau is door de Eredivisionist ingeschakeld om onafhankelijk onderzoek te doen. Ook de lasverbindingen in de rest van het stadion worden onderzocht.

AZ brengt naar verwachting eind augustus een rapport met voorlopige conclusies uit. Op basis van dat rapport zal een plan worden opgesteld waarin staat hoe het dak hersteld gaat worden. Het is nog niet bekend hoelang dat herstel gaat duren.

De tribunes blijven gesloten voor publiek totdat "volledige zekerheid gegeven kan worden met betrekking tot de veiligheid van eenieder". De ruimtes in het hoofdgebouw van het stadion zijn niet gesloten.

Over wat voor gevolgen dit voor het wedstrijdschema van AZ heeft, is nog niets bekend. De club gaat hierover op korte termijn in gesprek met de KNVB en UEFA.

De falende lasverbindingen in het AFAS Stadion. (Foto: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

OVV onderzoekt instorten dak mogelijk nog verder

De onderzoeksraad gaat het instorten van het stadiondak mogelijk nog verder onderzoeken. Dat maakt de OVV waarschijnlijk volgende week bekend.

Vorige week zaterdag stortte een deel van het AFAS Stadion in. Het waaide toen hard en volgens het KNMI zijn windstoten van tot 100 kilometer per uur gemeten. Op het moment dat het dak instortte, waren er geen mensen in het stadion aanwezig. Er vielen daardoor geen gewonden bij het incident.