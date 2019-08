Prinses Christina is vrijdagochtend op 72-jarige leeftijd overleden op Paleis Noordeinde in Den Haag, meldt de RVD vrijdagochtend. Bij de jongste zus van prinses Beatrix werd in het najaar van 2017 botkanker geconstateerd.

Het lichaam van prinses Christina wordt overgebracht naar de Koepel van Fagel op het terrein van Paleis Noordeinde. Daar wordt in besloten kring afscheid van haar genomen. De crematie zal ook in beslotenheid plaatsvinden. De familie heeft een condoleanceregister geopend.

Prinses Christina werd op 18 februari 1947 geboren op Paleis Soestdijk in Baarn, als de vierde dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Haar roepnaam was aanvankelijk Marijke, in 1963 koos ze ervoor haar tweede naam Christina als roepnaam te gaan gebruiken.

Ze trouwde in 1975 zonder toestemming van het parlement met Jorge Guillermo, waardoor ze niet meer in aanmerking kwam voor troonopvolging. Het stel kreeg drie kinderen: Bernardo, Nicolás en Juliana. In 1996 werd hun huwelijk ontbonden.

Zang, muziek en dans stonden centraal in leven van prinses Christina

Prinses Christina heeft niet haar hele leven in Nederland gewoond: zo woonde ze ook in onder meer New York en Italië.

De jongste zus van Beatrix studeerde zangpedagogiek en hield zich daarnaast ook actief bezig met dans- en klanktherapie. Ook in haar werk hield ze zich daarmee bezig; zo was ze actief bij Stichting Koninklijke Visio, waarvoor ze haar kennis gebruikte bij de ondersteuning van blinden en slechtzienden.

De prinses werd zelf geboren met een oogafwijking, als gevolg van een rodehondbesmetting van haar moeder prinses Juliana tijdens de zwangerschap.

Daarnaast was de prinses lid van het Comité van Aanbeveling van het naar haar vernoemde Prinses Christina Concours, dat als doel heeft kinderen in Nederland in aanraking te laten komen met muziek.

"Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Christina. Als naamgeefster en uitgesproken ambassadeur van ons concours hebben wij de prinses in de afgelopen dertig jaar leren kennen als een warm en betrokken liefhebber van klassieke muziek", schrijft het concours in een reactie.

Prinses Christina op 8 oktober 2006 bij de doop van prinses Leonore, de jongste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien. (Foto: BrunoPress)