Thijs H. heeft het doden van drie wandelaars bekend. Dat blijkt uit de eerste zitting tegen de 27-jarige man, die terechtstaat voor het doodsteken van drie personen in Scheveningen en Heerlen. Hij heeft zijn betrokkenheid eerder ontkend.

H. zegt dat hij in psychotische toestand verkeerde toen hij de mensen doodstak. Hij oogt vrijdag rustig, maar onzeker.

Justitie betwist dat hij psychotisch was en wil verder onderzoek naar zijn toestand. Er wordt op gewezen dat er op zijn computer is gezocht naar termen als "hoe gedraag ik me als psychopaat" en "hoe houd ik rechters voor de gek". Dit was voor de steekpartijen.

De rechtbank in Limburg heeft de verdachte eerder deze week bevolen om bij de eerste zitting tegen hem aanwezig te zijn. Het gaat om een zogeheten pro-formazitting, waarbij de zaak nog niet inhoudelijk behandeld wordt.

Justitie vervolgt H. voor het op 4 mei doden van een 56-jarige vrouw in Scheveningen en het drie dagen later doden van een 63-jarige vrouw en 68-jarige man op de Brunssummerheide bij Heerlen. Zij waren alle drie hun honden aan het uitlaten.

Een psychiater van de Mondriaan-kliniek heeft gezegd dat H. zich in de avond van 7 mei, de dag waarop de twee wandelaars op de Brunssummerheide werden omgebracht, bij de instelling heeft gemeld. Zijn handen en kleding zouden onder het bloed hebben gezeten.

De tijdlijn van de incidenten Zaterdag 4 mei rond 15.00 uur: Een 56-jarige vrouw die haar honden uitlaat, wordt omgebracht in Scheveningen.

Dinsdag 7 mei rond 12.00 uur: Een wandelaar vindt de lichamen van een vrouw (63) en een man (68) op de Brunssummerheide in Heerlen.

Dinsdag 7 mei rond 17.15 uur: Thijs H. meldt zich vrijwillig bij ggz-kliniek Mondriaan.

Dinsdag 7 mei rond 21.15 uur: H. blijkt de kliniek te hebben verlaten.

Dinsdag 7 mei rond 23.30 uur: Zijn ouders brengen H. terug naar de ggz-instelling.

Woensdag 8 mei rond 9.00 uur: H. blijkt opnieuw te zijn vertrokken; de kliniek neemt contact op met justitie.

Woensdag rond 21.30 uur: Het signalement van H. wordt door de politie verspreid.

Woensdag rond 22:15 uur: De politie kan melden dat H. is opgepakt in Limburg.

Kledingstukken van H. gewassen voor onderzoek

De volgende dag, toen H. twee keer op eigen houtje vertrokken was, werden de autoriteiten ingeseind. Volgens een tussentijdse beslissing van de rechter in een oordeel over de camerabeelden van de kliniek, zijn de handen van H. en zijn kledingstukken gewassen voordat er onderzoek naar kon plaatsvinden.

H. wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC).